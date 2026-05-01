Finale du Tremplin Orizon Sud 2026 Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Finale du Tremplin Orizon Sud 2026

Jeudi 7 mai 2026 de 19h30 à 23h30. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 23:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Pour la 16ème édition, le Tremplin Orizon Sud fait son grand retour. 110 candidats au départ, 10 demi-finalistes ont auditionné au Makeda devant un public enflammé !

Pour la 16ème édition, le Tremplin Orizon Sud fait son grand retour. 110 candidats au départ, 10 demi-finalistes ont auditionné au Makeda devant un public enflammé ils ne sont désormais plus que 5 à accéder à la finale, où ils viendront fouler la scène de l’Espace Julien une scène plus grande, une jauge plus importante et des conditions de live différentes.



Comme lors des demi-finales, le public aura un rôle à jouer chacun pourra voter pour ses projets favoris, et son avis comptera lors des délibérations, au même titre que celui du jury, pour désigner le ou la lauréat·e.



Pour rappel, des scènes rémunérées en salles et festivals, du temps de résidence, du coaching scénique, de l’accompagnement pour la structuration et professionnalisation, des séances studio et un shooting photo sont à gagner. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 16th edition of the Tremplin Orizon Sud is back. 110 candidates took part, and 10 semi-finalists auditioned at the Makeda in front of an enthusiastic audience!

L’événement Finale du Tremplin Orizon Sud 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille