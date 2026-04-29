L’EJ c’est le S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

L’EJ c’est le S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 20:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

L’EJ c’est le S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set au café Julien Marseille

Un mercredi par mois, les soirées L’EJ c’est le S transforment le Café Julien en un espace d’expression artistique et de découvertes. Des associations, artistes, et acteur·rices de la scène musicale locale se voient offrir une carte blanche pour investir le Café Julien.



Avec les beaux jours et l’été en ligne de mire (mais non, ce n’est pas si loin), les festivals sont bientôt de retour.



Pour patienter encore un peu, Humeur Massacrante s’associe à un joli trio de festivals indé du sud le MIDI Festival (Hyères), This is Not a Love Song (Nîmes) et le Festival Yeah ! (Lourmarin) pour faire la fête ensemble lors d’un before commun avec concerts, dj set et blind test live. Le tout en partenariat avec l’Espace Julien pour une soirée L’EJ c’est le S. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

EJ is S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set at café Julien Marseille

L’événement L’EJ c’est le S x Humeur Massacrante The Big Idea + Las Grimas + Scan quiz live + DJ set Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille