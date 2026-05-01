James Baker + Bandit Bandit Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

James Baker + Bandit Bandit

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

James Baker + Bandit Bandit au Café Julien, Espace Julien Marseille

À 24 ans, James Baker trace un chemin singulier dans la nouvelle scène musicale française. Originaire de la banlieue parisienne, cet artiste autodidacte mêle indie pop, rock alternatif, électro et rap. Auteur, compositeur, interprète et producteur, il façonne chaque recoin de son univers, nourri par un imaginaire très visuel.



Plus que de simples morceaux, ses titres racontent des histoires, influencées par son amour du cinéma. Son prochain projet, Romy Rose, s’inspire du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ce double EP conceptuel, aux accents pop mélancoliques et électro, puise dans des influences comme Djo, Fontaines D.C., Daft Punk ou The Strokes. Il y explore mémoire, désir d’effacement et résilience émotionnelle.



Avec une sensibilité brute, James Baker questionne le déni, l’amour et l’identité. Chaque morceau agit comme une scène trouble et sincère, fidèle à une vision artistique qui préfère la vérité au confort. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

James Baker + Bandit Bandit at Café Julien, Espace Julien Marseille

L’événement James Baker + Bandit Bandit Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille