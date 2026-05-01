Ecoslatinos pour Haïti Temple Grignan Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Ecoslatinos pour Haïti

Samedi 16 mai 2026 de 18h à 19h. Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Ecoslatinos est un groupe mêlant des artistes du Guatemala et de la Nouvelle Orléans.

Leur répertoire comprendra leur propre musique originale de style Latin Jazz dans les rythmes de la Nouvelle-Orléans et des Caraïbes, comme Havana , Crema de Papaya et Kaibil .





Les musiciens incluent également des airs traditionnels cajun et zydeco, comme Les haricots ne sont pas salés , Allons Dancer Colinda et Zydeco Gris Gris .







Leur programme comprend des morceaux de blues de la Nouvelle-Orléans et de Second Line, comme Lil Liza Jane , St. James Infirmary et Down by the Riverside .





Se joindront à eux des musiciens de l’association Glissando Claire Le Fur harpe, Raymond Gratien guitare.







Patrice Fisher harpiste est diplômée de Tulane et Wolf Trap et vit à la Nouvelle-Orléans, où elle compose et se produit depuis les années 1980. Elle s’est produite dans de nombreux festivals internationaux de jazz avec son groupe Arpa , en Bolivie, au Brésil, à Cancun et au Guatemala. Patrice a 15 CD de musique originale, le dernier en date étant Resilience . Patrice se produit régulièrement en tant qu’artiste invité avec de nombreux musiciens de jazz internationaux à Cuba, au Brésil, en Allemagne et au Guatemala. Un délice inattendu ! s’extasie David Fricke du magazine Rolling Stone. Gene Scaramuzzo du journal Gambit dit Il y a plusieurs facettes à cette compositrice harpiste locale. Des rythmes forts forment le courant sous-jacent de sa musique instrumentale avec Arpa.









La pianiste, Fran Comiskey, est une compositrice d’origine française et celte. Sa famille vit à la Nouvelle-Orléans depuis plus de 200 ans. Elle joue régulièrement avec le groupe de jazz fusion Woodenhead depuis 1980. Elle est diplômée en musique de Delgado à la Nouvelle-Orléans. Ses compositions polyrythmiques sont des mélanges magistraux de rythme, de texture et de mélodies de piano virtuoses. Elles donnent à la musique une touche délicate. Ses compositions ont été enregistrées sur plus de 10 collections de CD.



Elle a enseigné la musique pendant 5 ans à la St Luke’s Methodist School. Elle a joué et enregistré avec le harpiste de Latin Jazz, Patrice Fisher, pendant plus de 30 ans. L’arrière-grand-père maternel de Fran est Lehman Schuster, né à Schirrhoffen, Alsace, France en 1862 et arrivé en Louisiane en 1883. Sa grand-mère maternelle, Dorothy Marie Joffrion, descend de Pierre Joffrion, né à Fontenay, Calvados, Basse-Normandie. , France en 1644 et s’installe à Montréal, Québec, Canada en 1665. Les Joffrion sont expulsés du Canada au 18e siècle et s’installent en Louisiane où tous leurs descendants parlent français jusqu’au milieu du 20e siècle.









Carlos Valladares est un percussionniste professionnel qui vit à la Nouvelle-Orléans. Il est né au Guatemala, un pays d’Amérique centrale avec une côte caribéenne, où il a étudié les percussions avec Lenin Fernandez du groupe Alux Nahual. Il a également étudié avec les percussionnistes brésiliens, Ton Toy et Giba Conceicao et le percussionniste mexicain, Javier Cabrera. Carlos a déménagé à la Nouvelle-Orléans en 1988 et a épousé le harpiste Patrice Fisher. Depuis, il travaille dans le groupe Arpa de Patrice Fisher. Il a participé à cinq projets d’enregistrement avec Arpa, dont leur dernier CD, Happy Socks. Carlos s’est produit dans des festivals en Allemagne, au Canada, au Guatemala, au Mexique, au Brésil et au Salvador. Il se produit chaque année au New Orleans Jazz and Heritage Festival depuis 1989.

Notre répertoire comprendra notre propre musique originale de style Latin Jazz dans les rythmes de la Nouvelle-Orléans et des Caraïbes, comme Havana , Crema de Papaya et Kaibil .





Nous inclurons également des airs traditionnels Cajun et Zydeco, comme Les haricots ne sont pas salés , Allons Dancer Colinda et Zydeco Gris Gris . . Patrice est diplômée de Tulane et Wolf Trap et vit à la Nouvelle-Orléans, où elle compose et se produit depuis les années 1980. Elle s’est produite dans de nombreux festivals internationaux de jazz avec son groupe Arpa , en Bolivie, au Brésil, à Cancun et au Guatemala. Patrice a 15 CD de musique originale, le dernier en date étant Resilience . Patrice se produit régulièrement en tant qu’artiste invité avec de nombreux musiciens de jazz internationaux à Cuba, au Brésil, en Allemagne et au Guatemala. Un délice inattendu ! s’extasie David Fricke du magazine Rolling Stone. Gene Scaramuzzo du journal Gambit dit Il y a plusieurs facettes à cette compositrice harpiste locale. Des rythmes forts forment le courant sous-jacent de sa musique instrumentale avec Arpa.





Claire Le Fur

Elle travaille à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec Micheline Kahn, Marie-Claire Jamet, et Catherine Michel, pour obtenir en 1983 le diplôme supérieur d’exécution (à l’unanimité avec félicitations du jury), le diplôme de Musique de Chambre, puis en 1984 le diplôme supérieur de Concertiste. Elle a travaillé simultanément avec Lily Laskine et Elisabeth Fontan-Binoche à Nice (prix de Nice). Depuis 1993, elle a créé les Journées de la Harpe dans la Caraïbe et en Guyane , regroupant chaque année différents artistes autour de cet instrument, aux mois d’octobre et novembre.



Elle a participé en tant que harpiste classique à de très nombreuses manifestations en France et à l’étranger: récitals, concerts de musique de Chambre, Elle aime à mêler la harpe à des disciplines artistiques d’horizons très différents (cinéma, théâtre, poésie, art floral..) pour des spectacles dans des lieux naturels parfois exceptionnels.

Raymond GRATIEN:Après des études au CNSM de Paris, Raymond Gratien obtient un Premier Prix à l’unanimité dans la classe d’Alexandre Lagoya. Il travaille également plusieurs années avec Oscar Cacérès et Turibio Santos. Des rencontres déterminantes avec Léo Brouwer, Abel Carlevaro et Roberto Aussel le conduisent à la préparation de concours internationaux. (Premier Prix à l’unanimité du concours René Bartoli) Il est invité comme soliste dans les festivals de Paris, Salonique, Genève, Fort de France…Il participe à la création d’un nouveau répertoire pour guitare en créant des œuvres de Daniel Tosi, François Jeanneau, Jean-Yves Bosseur, François Rossé, Arturo Rodas, etc… Il a enseigné au CNR de Marseille pendant 20 ans







Le village de l’Anse Pirogue en Haïti

L’association Glissando soutient depuis plusieurs années le petit village de l’Anse Pirogue en y animant régulièrement des ateliers.

Les musiciens ont offert plusieurs instruments (violon, Gwoka, petite harpe, piano,matériel musical) par l’intermédiaire de l’association l’Essor de l’Anse Pirogue ;



Ils sont retournés en Haïti en septembre 2019, malgré les troubles politiques, pour créer la petite école de musique et continuer leur enseignement . Malheureusement ils n’ont pas pu y retourner depuis mais restent toujours en contact.





L’Essor de l’Anse Pirogue

Le travail dans le petit village côtier a été initié en 1990 avec pour objectif l’amélioration de la qualité de vie des habitants. L’association développe trois axes:

L’enseignement et l’éducation des enfants

L’amélioration des conditions d’hygiène et de santé

Le relogement des familles dans des habitations de meilleure qualité . .

Temple Grignan 15 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 62 65 64 claire.lefur@free.fr

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English :

Ecoslatinos is a group combining artists from Guatemala and New Orleans.

L’événement Ecoslatinos pour Haïti Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille