Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement
Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement lundi 18 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026
Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:00:00
fin : 2026-05-18 21:30:00
Date(s) :
2026-05-18
Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux.
Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux.
Nous cherchons à comprendre comment se développe la capacité à prendre en compte autrui et à adapter son langage en conséquence. Etudier les capacités cognitives des adolescents lorsqu’ils interagissent, c’est ce que nous souhaitons développer avec vous !
Cerveau et interactions sociales à l’adolescence
Anissa LAÂLI (Psychologue et doctorante en psychologie cognitive (Laboratoire Parole et Langage))
Clara GREGOIRE (Doctorante en sciences cognitives (Laboratoire Parole et Langage))
Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux Nous cherchons à comprendre comment se développe la capacité à prendre en compte autrui et à adapter son langage en conséquence. Etudier les capacités cognitives des adolescents lorsqu’ils interagissent, c’est ce que nous souhaitons développer avec vous ! .
Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com
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English :
How social interactions evolve during adolescence, a period of profound physical, hormonal, neural and social changes.
L’événement Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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