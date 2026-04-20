Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026

Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 19:00:00

fin : 2026-05-18 21:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux.

Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux.

Nous cherchons à comprendre comment se développe la capacité à prendre en compte autrui et à adapter son langage en conséquence. Etudier les capacités cognitives des adolescents lorsqu’ils interagissent, c’est ce que nous souhaitons développer avec vous !



Cerveau et interactions sociales à l’adolescence

Anissa LAÂLI (Psychologue et doctorante en psychologie cognitive (Laboratoire Parole et Langage))

Clara GREGOIRE (Doctorante en sciences cognitives (Laboratoire Parole et Langage))

Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux Nous cherchons à comprendre comment se développe la capacité à prendre en compte autrui et à adapter son langage en conséquence. Etudier les capacités cognitives des adolescents lorsqu’ils interagissent, c’est ce que nous souhaitons développer avec vous ! .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

How social interactions evolve during adolescence, a period of profound physical, hormonal, neural and social changes.

L’événement Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille