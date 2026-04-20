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Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement

Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement lundi 18 mai 2026.

Lieu : Brasserie Le Zoumaï

Adresse : 7 cours Gouffé

Ville : 13006 Marseille 6e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 2 2 2

Marseille 6e Arrondissement

Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026

Lundi 18 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:00:00
fin : 2026-05-18 21:30:00

Date(s) :
2026-05-18

Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux.
Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux.
Nous cherchons à comprendre comment se développe la capacité à prendre en compte autrui et à adapter son langage en conséquence. Etudier les capacités cognitives des adolescents lorsqu’ils interagissent, c’est ce que nous souhaitons développer avec vous !

Cerveau et interactions sociales à l’adolescence
Anissa LAÂLI (Psychologue et doctorante en psychologie cognitive (Laboratoire Parole et Langage))
Clara GREGOIRE (Doctorante en sciences cognitives (Laboratoire Parole et Langage))
Comment évoluent les interactions sociales à l’adolescence, période de profonds changements physiques, hormonaux, neuronaux et sociaux Nous cherchons à comprendre comment se développe la capacité à prendre en compte autrui et à adapter son langage en conséquence. Etudier les capacités cognitives des adolescents lorsqu’ils interagissent, c’est ce que nous souhaitons développer avec vous !   .

Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   pintofscience13@gmail.com

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English :

How social interactions evolve during adolescence, a period of profound physical, hormonal, neural and social changes.

L’événement Cerveau et intéractions sociales à l’adolescence Pint of Science 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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