Emouvantes Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Emouvantes

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-05-16 21:00:00

fin : 2026-05-16

2026-05-16

Mise en scène Stéphane Lefranc (Compagnie du Funambule)Familles

Une année pour découvrir, construire, maneur, tremble rythme, histoire et poésie, sensif à un objet ou plus particulièrement à une marionnette et créer l’illusion qu’elle respire, qu’elle vit. Oui c’est ça, vivant Les 11 actrices marionnettistes en formation, vous donont à voir, à entendre leur univers marionnettique. Plusieurs scènes religieuses, communes ou en solo, avec ou sans parole. Nous vous emmènerons dans un monde pour mon monde et émouvant. .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A year to discover, build, maneuver, tremble rhythm, story and poetry, sensive to an object or more particularly to a puppet and create the illusion that it breathes, that it lives

Directed by Stéphane Lefranc (Compagnie du Funambule)

