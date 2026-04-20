Fusion nucléaire enjeu énergétique, défi mondial Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement
Fusion nucléaire enjeu énergétique, défi mondial Pint of Science 2026 Brasserie Le Zoumaï Marseille 6e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Fusion nucléaire enjeu énergétique, défi mondial Pint of Science 2026
Mercredi 20 mai 2026 de 19h à 21h30.
Début à 19H30. Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20 21:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Dompter l’énergie des étoiles sur Terre est un rêve de l’humanité, venez découvrir comment les scientifiques étudient la question.
Dompter l’énergie des étoiles sur Terre est un rêve de l’humanité, incarné par le projet international ITER à Cadarache depuis trois ans. Mais des défis majeurs subsistent, comme la turbulence et le transport de particules énergétiques. Ces enjeux sont étudiés sur des machines expérimentales et grâce à des simulations sur les ordinateurs les plus puissants au monde.
Fusion nucléaire enjeu énergétique, défi mondial
David Zarzoso Fernandez (Chargé de Recherche CNRS (Laboratoire M2P2 = Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres))
Dominique Franck Escande (Directeur de Recherche Emérite au CNRS (Laboratoire PIIM d’Aix-Marseille Université))
Dompter l’énergie des étoiles sur Terre est un rêve de l’humanité, incarné par le projet international ITER à Cadarache depuis trois ans. Mais des défis majeurs subsistent, comme la turbulence et le transport de particules énergétiques. Ces enjeux sont étudiés sur des machines expérimentales et grâce à des simulations sur les ordinateurs les plus puissants au monde. .
Brasserie Le Zoumaï 7 cours Gouffé Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com
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English :
Harnessing the energy of the stars on Earth is one of mankind?s dreams. Come and find out how scientists are studying the issue.
L’événement Fusion nucléaire enjeu énergétique, défi mondial Pint of Science 2026 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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