L’EJ c’est le S x Shabba! Radio 2Keus + Lynx IRL + Supacheez b2b D.K.K Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

L’EJ c’est le S x Shabba! Radio 2Keus + Lynx IRL + Supacheez b2b D.K.K

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

L’EJ c’est le S x Shabba! Radio 2Keus + Lynx IRL + Supacheez b2b au café Julien Marseille.

Shabba! est un web-média et une association culturelle basés à Marseille et active depuis 2017, engagés dans la mise en lumière des scènes musicales locales, des cultures issues du hip-hop et des musiques électroniques aux expressions plus traditionnelles.







A travers la radio, la vidéo et l’organisation d’événements, le collectif accompagne les artistes émergent·e·s et documente les dynamiques musicales du territoire, du studio au terrain.

Shabba! défend une approche ouverte, inclusive et indépendante, où la musique devient un espace de création, de transmission et de rencontre. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10 contact@espace-julien.com

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English :

EJ is S x Shabba! Radio 2Keus + Lynx IRL + Supacheez b2b at café Julien Marseille.

L’événement L’EJ c’est le S x Shabba! Radio 2Keus + Lynx IRL + Supacheez b2b D.K.K Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille