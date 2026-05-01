Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin

Du 29/05 au 30/06/2026.

Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Place Castellane Bibliothèque de Castellane Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-05-29

Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants

Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités, au programme à la bbliothèque de Castellane



► TOUT PUBLIC



Inscription obligatoire un mois avant l’évènement

04 13 94 81 90 bibliotheque.castellane@marseille.fr



ATELIERS



VENDREDI 29 MAI À 16H30

Dictée de Castellane

Retournez sur les bancs de l’école à l’occasion d’une dictée au centre d’animation Castellane. Lots à gagner et goûter au rendez-vous !

Animé par les bibliothécaires.



JEUDI 11 JUIN À 10H

Découvrir les ressources numériques

Cet atelier convivial et participatif vous permettra de découvrir l’offre internet à laquelle vous donne accès votre abonnement presse, VOD, ebooks, formation. N’hésitez pas à venir avec votre matériel (pc, liseuse, tablette) et vos questions.

Animé par les bibliothécaires.



CLUB DE LECTURE

MERCREDI 17 JUIN À 18H

Station Lecture

Rejoignez notre club de lecture pour partager vos découvertes littéraires avec d’autres passionnés. Tous les amateurs de romans, de polars, de BD ou de poésie y trouveront leur bonheur.

Animé par les bibliothécaires.



CONCOURS

DU 2 MAI AU 1er JUILLET

[No(s) Futur(s)]

Concours de nouvelles

Rendez-vous à la bibliothèque de Castellane pour vous procurer le règlement et participer au concours de nouvelles sur le thème du futur. L’annonce du lauréat et la remise des prix auront lieu en septembre.

Animé par les bibliothécaires.





► JEUNE PUBLIC



Inscription obligatoire un mois avant l’évènement

sur place ou par téléphone 04 13 94 81 90



Éveil musical

JEUDI 18 JUIN À 10H

Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !

De 0 à 3 ans.

Animé par À petits sons.



Atelier signes avec bébé

JEUDI 25 JUIN À 10H

Pour tisser un lien privilégié entre l’enfant et ses proches, venez vous initier à la langue des signes adapté aux bébés et jeunes enfants. Une nouvelle manière de communiquer dès le plus jeune âge à la portée de tous !

De 0 à 3 ans.

Animé par Anne-Sophie Pause de Maman à Temps Plein. .

Place Castellane Bibliothèque de Castellane Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the many offerings from Marseille’s libraries.

L’événement Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Ville de Marseille