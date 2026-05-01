Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement
Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Place Castellane Marseille 6e Arrondissement vendredi 29 mai 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin
Du 29/05 au 30/06/2026.
Jours et horaires détaillés des activités dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Place Castellane Bibliothèque de Castellane Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-05-29
Venez découvrir les nombreuses propositions des bibliothèques de Marseille.Enfants
Le réseau des bibliothèques municipales propose un large choix d’activités, au programme à la bbliothèque de Castellane
► TOUT PUBLIC
Inscription obligatoire un mois avant l’évènement
04 13 94 81 90 bibliotheque.castellane@marseille.fr
ATELIERS
VENDREDI 29 MAI À 16H30
Dictée de Castellane
Retournez sur les bancs de l’école à l’occasion d’une dictée au centre d’animation Castellane. Lots à gagner et goûter au rendez-vous !
Animé par les bibliothécaires.
JEUDI 11 JUIN À 10H
Découvrir les ressources numériques
Cet atelier convivial et participatif vous permettra de découvrir l’offre internet à laquelle vous donne accès votre abonnement presse, VOD, ebooks, formation. N’hésitez pas à venir avec votre matériel (pc, liseuse, tablette) et vos questions.
Animé par les bibliothécaires.
CLUB DE LECTURE
MERCREDI 17 JUIN À 18H
Station Lecture
Rejoignez notre club de lecture pour partager vos découvertes littéraires avec d’autres passionnés. Tous les amateurs de romans, de polars, de BD ou de poésie y trouveront leur bonheur.
Animé par les bibliothécaires.
CONCOURS
DU 2 MAI AU 1er JUILLET
[No(s) Futur(s)]
Concours de nouvelles
Rendez-vous à la bibliothèque de Castellane pour vous procurer le règlement et participer au concours de nouvelles sur le thème du futur. L’annonce du lauréat et la remise des prix auront lieu en septembre.
Animé par les bibliothécaires.
► JEUNE PUBLIC
Inscription obligatoire un mois avant l’évènement
sur place ou par téléphone 04 13 94 81 90
Éveil musical
JEUDI 18 JUIN À 10H
Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !
De 0 à 3 ans.
Animé par À petits sons.
Atelier signes avec bébé
JEUDI 25 JUIN À 10H
Pour tisser un lien privilégié entre l’enfant et ses proches, venez vous initier à la langue des signes adapté aux bébés et jeunes enfants. Une nouvelle manière de communiquer dès le plus jeune âge à la portée de tous !
De 0 à 3 ans.
Animé par Anne-Sophie Pause de Maman à Temps Plein. .
Place Castellane Bibliothèque de Castellane Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Come and discover the many offerings from Marseille’s libraries.
L’événement Animations à la bibliothèque de Castellane en mai et juin Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-11 par Ville de Marseille
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