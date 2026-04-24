Le poids de l’eau La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Le poids de l’eau

Du jeudi 28 au samedi 30 mai 2026 à partir de 20h30. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-28

La Divine Comédie vous propose Le poids de l’eau , un spectacle en tournée à Paris, Bordeaux, Lisbonne et Festival d’Avignon !

Quand une rencontre improbable devient un tourbillon irréversible.



Dans les vestiaires d’une piscine, deux inconnus se croisent pour la première fois.



Le décor est banal, mais la rencontre, unique. Un élan inexplicable fait tomber les défenses et laisse place à des confidences brutes, des fragments de vies marquées par la douleur et la solitude.



Entre l’odeur de chlore et la vapeur d’eau, naît une amitié improbable, presque urgente.



Auteur(s) Alexandre Testagrossa

Artiste(s) Joseph Gabison, Alexandre Testagrossa

Mise en scène Joseph Gabison, Alexandre Testagrossa .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 12 23 92 divinecomedietheatre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Divine Comédie presents Le poids de l’eau , a show on tour in Paris, Bordeaux, Lisbon and the Avignon Festival!

L’événement Le poids de l’eau Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille