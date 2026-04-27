Exposition De fleur en fleur Maison Cantonale Modane
Exposition De fleur en fleur Maison Cantonale Modane mercredi 1 juillet 2026.
Modane
Exposition De fleur en fleur
Maison Cantonale 9 place Sommeiller Modane Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Cette exposition photographique temporaire vous invite à vous balader au milieu de quelques fleurs de nos montagnes.
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Maison Cantonale 9 place Sommeiller Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 20 51 53
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English :
This temporary photographic exhibition invites you to take a stroll through some of our mountain flowers.
L’événement Exposition De fleur en fleur Modane a été mis à jour le 2026-04-27 par Parc National de la Vanoise
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