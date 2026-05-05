visite du musée de la frontière, Muséobar (musée de la frontière), Modane

visite du musée de la frontière 19 et 20 septembre Muséobar (musée de la frontière) Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’histoire de la naissance d’une ville frontière au débouché du premier long tunnel ferroviaire et au moment où la Savoie est devenue française.

Muséobar (musée de la frontière) 42 rue de la République, 73500 Modane, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 59 64 23 http://www.museobar.com Une ville frontière de montagne au gré des cafés et au son des pianos mécaniques.

Journées européennes du patrimoine 2026

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