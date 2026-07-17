Voyage autour du goût, Bibliothèque Municipale de Modane, Modane

Informations pratiques

Voyage autour du goût Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque Municipale de Modane Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

L’exposition nous invite à découvrir les saveurs liées à la perception du goût. Chaque panneau est une escale vers une sensation du goût.

Bibliothèque Municipale de Modane 130 Avenue Paul Bert 73500 Modane Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Biblis en folie 2026

©Sépia & Bodoni