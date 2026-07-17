AGENDA · Modane
Voyage autour du goût, Bibliothèque Municipale de Modane, Modane
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Modane · Modane
Informations pratiques
Voyage autour du goût Samedi 3 octobre, 09h30 Bibliothèque Municipale de Modane Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
L’exposition nous invite à découvrir les saveurs liées à la perception du goût. Chaque panneau est une escale vers une sensation du goût.
Bibliothèque Municipale de Modane 130 Avenue Paul Bert 73500 Modane Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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©Sépia & Bodoni