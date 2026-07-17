AGENDA · Modane
Le Goût de notre enfance, Bibliothèque Municipale de Modane, Modane
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Modane · Modane
Informations pratiques
Le Goût de notre enfance Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Municipale de Modane Savoie
Atelier limité à 10 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Venez découvrir l’atelier d’écriture animé par Alexandre Gros, auteur.
Le thème sera le goût de votre enfance.
Dès 15 ans – sur inscription auprès de la bibliothèque
Bibliothèque Municipale de Modane 130 Avenue Paul Bert 73500 Modane Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2026
©Bibliothèque de Modane