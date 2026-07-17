Le Goût de notre enfance, Bibliothèque Municipale de Modane, Modane

Informations pratiques

Le Goût de notre enfance Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Municipale de Modane Savoie

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Venez découvrir l’atelier d’écriture animé par Alexandre Gros, auteur.

Le thème sera le goût de votre enfance.

Dès 15 ans – sur inscription auprès de la bibliothèque

Bibliothèque Municipale de Modane 130 Avenue Paul Bert 73500 Modane Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Biblis en folie 2026

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