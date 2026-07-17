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Le Goût de notre enfance, Bibliothèque Municipale de Modane, Modane

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Municipale de Modane · Modane

Le Goût de notre enfance, Bibliothèque Municipale de Modane, Modane

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Municipale de Modane
Adresse
130 Avenue Paul Bert 73500 Modane
Ville
73500 Modane
Département
Savoie
Tarif
Atelier limité à 10 personnes

Le Goût de notre enfance Vendredi 2 octobre, 18h00 Bibliothèque Municipale de Modane Savoie

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Venez découvrir l’atelier d’écriture animé par Alexandre Gros, auteur.
Le thème sera le goût de votre enfance.
Dès 15 ans – sur inscription auprès de la bibliothèque

Bibliothèque Municipale de Modane 130 Avenue Paul Bert 73500 Modane Modane 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Biblis en folie 2026

©Bibliothèque de Modane

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