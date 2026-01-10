Exposition de fleurs séchées SARLABOUS Sarlabous

Exposition de fleurs séchées

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 09:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Exposition de compositions de fleurs séchées au Moulin des Baronnies à Sarlabous proposée par Saskia.

Entrée libre, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14

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English :

Exhibition of dried flower arrangements at the Moulin des Baronnies in Sarlabous proposed by Saskia.

Free admission, Monday to Friday, 9am to 5pm.

L’événement Exposition de fleurs séchées Sarlabous a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65