Exposition de flobarts – Patrimoine de bateaux en bois unique au monde, 10 rue Arlette Davids 62179 Wissant, Wissant

Informations pratiques

Exposition de flobarts – Patrimoine de bateaux en bois unique au monde 19 et 20 septembre 10 rue Arlette Davids 62179 Wissant Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de flobarts ouvert à tous – visite libre ou guidée possible gratuite

10 rue Arlette Davids 62179 Wissant 62179 wissant Wissant 62179 Pas-de-Calais Hauts-de-France Exposition de flobarts en bois unique au monde pour garder le patrimoine des bateaux de pêche traditionnels de la côte d’Opale ; visite guidée sur les bateaux et découverte du village et des maisons du pêcheur.

samedi 19 septembre 2026

1er visite 9h45 (durée 1h)

2ème visite 11h (durée 1h)

3ème visite 14h (durée 1h)

4ème visite 15h30 (durée 1h)

dimanche 20 septembre 2026

1ère visite guidée : 9h45 ( durée 1h)

2ème visite guidée : 11h (durée 1h)

3ème visite guidée : 14h (durée 1h)

4ème visite guidée : 15h30 (durée 1h)

dimanche 20 septembre 2026 Espace en cailloux – faire attention sur le parking des flobarts

Exposition de flobarts ouvert à tous – visite libre ou guidée possible gratuite

©Patrick QUENU