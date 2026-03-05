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AGENDA · Kertzfeld

Exposition de fruits et légumes Kertzfeld

dimanche 11 octobre 2026 · Kertzfeld

Exposition de fruits et légumes Kertzfeld

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
rue du Stade
Ville
67230 Kertzfeld
Département
Bas-Rhin
Tarif

Kertzfeld

Exposition de fruits et légumes

rue du Stade Kertzfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Véritable ode à la nature, découvrez la palette de couleurs et de saveurs qui met en avant la richesse de notre terroir.
L’association des arboriculteurs de Kertzfeld organise son exposition de fruits et légumes à la salle polyvalente.

Comme chaque année, un menu est proposé, sur place ou à emporter.

Réservation obligatoire: 06 10 34 91 97 ou 03 88 74 28 93   .

rue du Stade Kertzfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 10 34 91 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A true ode to nature, discover the palette of colors and flavors that highlight the richness of our terroir.

L’événement Exposition de fruits et légumes Kertzfeld a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried

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