exposition de GILGOGUE espace FREROT Thaon

Thaon

exposition de GILGOGUE

espace FREROT 15 grande rue Thaon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 15:00:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-22

Exposition de GILGOGUE présentant un ensemble d’œuvres originales, mettant en avant un univers artistique créatif et expressif, à découvrir pour les amateurs d’art contemporain.

Exposition de GILGOGUE présentant un ensemble d’œuvres originales, mettant en avant un univers artistique créatif et expressif, à découvrir pour les amateurs d’art contemporain. .

espace FREROT 15 grande rue Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 50 veronique.mairiethaon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : exposition de GILGOGUE

An exhibition by GILGOGUE featuring a range of original works, showcasing a creative and expressive artistic universe, to be discovered by lovers of contemporary art.

L’événement exposition de GILGOGUE Thaon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer