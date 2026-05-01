exposition de GILGOGUE espace FREROT Thaon
exposition de GILGOGUE espace FREROT Thaon vendredi 15 mai 2026.
Thaon
exposition de GILGOGUE
espace FREROT 15 grande rue Thaon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 15:00:00
fin : 2026-05-27 18:30:00
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-22
Exposition de GILGOGUE présentant un ensemble d’œuvres originales, mettant en avant un univers artistique créatif et expressif, à découvrir pour les amateurs d’art contemporain.
Exposition de GILGOGUE présentant un ensemble d’œuvres originales, mettant en avant un univers artistique créatif et expressif, à découvrir pour les amateurs d’art contemporain. .
espace FREROT 15 grande rue Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 50 veronique.mairiethaon@orange.fr
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English : exposition de GILGOGUE
An exhibition by GILGOGUE featuring a range of original works, showcasing a creative and expressive artistic universe, to be discovered by lovers of contemporary art.
L’événement exposition de GILGOGUE Thaon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer
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