La Mue vous conte ses secrets, Lieu de rdv donné à la réservation, Thaon

La Mue vous conte ses secrets Vendredi 31 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00

L’eau qui court ne dort jamais… Elle glane sur son passage des histoires de géants, d’arbres et de grenouilles. Promenons-nous et tendons l’oreille pour les découvrir.

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Gratuit, animation jeune public (dès 3 ans)

(1km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation THAON Thaon 14610 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

L’eau qui court ne dort jamais. Elle glane sur son passage des histoires de géants, d’arbres et de grenouilles. Promenons-nous et tendons l’oreille pour les découvrir. (1km/2h) – Niveau 1