La Mue vous conte ses secrets, Lieu de rdv donné à la réservation, Thaon
La Mue vous conte ses secrets, Lieu de rdv donné à la réservation, Thaon vendredi 31 juillet 2026.
La Mue vous conte ses secrets Vendredi 31 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:30:00+02:00 – 2026-07-31T16:30:00+02:00
L’eau qui court ne dort jamais… Elle glane sur son passage des histoires de géants, d’arbres et de grenouilles. Promenons-nous et tendons l’oreille pour les découvrir.
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.
Gratuit, animation jeune public (dès 3 ans)
(1km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation THAON Thaon 14610 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]
L’eau qui court ne dort jamais. Elle glane sur son passage des histoires de géants, d’arbres et de grenouilles. Promenons-nous et tendons l’oreille pour les découvrir. (1km/2h) – Niveau 1
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