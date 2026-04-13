Quand la nuit tombe sur la vallée… (dans le cadre de la nuit de la Chauve-souris), Lieu de rdv donné à la réservation, Thaon

Quand la nuit tombe sur la vallée… (dans le cadre de la nuit de la Chauve-souris) Vendredi 28 août, 20h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T20:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:30:00+02:00

Le soleil se couche. Un hululement retentit dans le fond de la vallée. Un « poup » résonne près de la rivière. Des ombres nous frôlent… Les animaux de la nuit sont réveillés ! Qui sont-ils ? En partenariat avec le conseil départemental du Calvados, dans le cadre de la Nuit de chauve-souris.

(2km/2h) – Niveau 1

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Cachée dans le fond d’une vallée, la Mue serpente tranquillement et garde précieusement ses secrets. Partons à la découverte des plantes et des animaux qu’elle abrite en ce lieu chargé d’histoire…