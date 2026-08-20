Exposition de Gustave Didelot — « Adjustment », La Mansarde, Veyrier

Informations pratiques

Exposition de Gustave Didelot — « Adjustment » 1 – 18 octobre La Mansarde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:30:00+02:00 – 2026-10-01T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T13:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:00:00+02:00

Artiste peintre actif depuis près de dix ans, Gustave Didelot développe une pratique structurée autour d’un concept qu’il nomme le « Monde de peinture », élaboré au fil du temps, par accumulation et observation. Cet univers intègre ses expériences, ses références culturelles, comme les jeux vidéo ou l’art contemporain, ainsi que des fragments du réel : figures croisées dans la rue, éléments architecturaux, récits, voire des apports théoriques. Nourri de ces strates, le Monde de peinture agit comme un miroir à la fois déformant et déformé.

Pensé comme un espace utopique, cet univers esquisse la possibilité d’un ailleurs désirable, affranchi des problématiques contemporaines. Les toiles deviennent alors des fenêtres ouvertes sur ce monde, invitant les spectateur·ice·s à s’y projeter comme dans un miroir et à y percevoir une alternative. Dans le cadre de l’exposition, des formes peuvent parfois émerger (à qui sait observer) comme une invitation à entrer dans un jeu.

Vernissage :

Jeudi 1 octobre à 18h30

En présence de l’artiste

La Mansarde 4 avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève

Exposition de peinture

Raphaelle Mueller