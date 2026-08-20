Mercredis de la petite enfance | Yoga, EVE Grand-Salève, Veyrier
mercredi 9 septembre 2026 · EVE Grand-Salève · Veyrier
Informations pratiques
Mercredis de la petite enfance | Yoga Mercredi 9 septembre, 09h00, 10h00 EVE Grand-Salève
10.-/enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T09:00:00+02:00 – 2026-09-09T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:00:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Le yoga permet à l’enfant de découvrir son corps et de se détendre. Le yoga est avant tout une philosophie de vie qui signifie « Unir / Relier ». Ce moment réservé aux enfants leur permet de découvrir de nouveaux mouvements.
2 ateliers à 9h et 10h
EVE Grand-Salève Avenue du Grand-Salève 4 1255 Veyrier Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://veyrier.ch/mercredis-de-la-petite-enfance/ »}]
Les mercredis de la petite enfance vous offrent diverses activités pour les enfants sur la commune.
Marie Marcon