Informations pratiques

Barfleur

Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture

Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Galerie Art’Mâteur.

Entrée libre. .

Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie

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English : Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture

L’événement Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire