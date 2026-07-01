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Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture Barfleur

lundi 20 juillet 2026 · Barfleur

Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture Barfleur

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Saint-Thomas Becket
Ville
50760 Barfleur
Département
Manche
Tarif

Barfleur

Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture

Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Galerie Art’Mâteur.
Entrée libre.   .

Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie  

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English : Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture

L’événement Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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