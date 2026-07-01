AGENDA · Barfleur
Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture Barfleur
lundi 20 juillet 2026 · Barfleur
Informations pratiques
Barfleur
Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture
Rue Saint-Thomas Becket Barfleur Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Galerie Art’Mâteur.
Entrée libre. .
Rue Saint-Thomas Becket Barfleur 50760 Manche Normandie
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English : Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture
L’événement Exposition de Jacques Leblanc peinture, sculpture Barfleur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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