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AGENDA · Hyères

Exposition de Jean-Charles Dutelle, Héléne Argelliès à la Maison du Commandant L’esprit des îles Maison du Commandant Hyères

lundi 10 août 2026 · Maison du Commandant · Hyères

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Maison du Commandant
Adresse
169 Rue de la Ferme
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Exposition de Jean-Charles Dutelle, Héléne Argelliès à la Maison du Commandant L’esprit des îles

Maison du Commandant 169 Rue de la Ferme Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-10

Jean-Charles Dutelle et Hélène Argelliès exposent à la Maison du Commandant du 10 au 16 août.
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Maison du Commandant 169 Rue de la Ferme Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 13 74 91 

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English : Exhibition by Jean-Charles Dutelle and Héléne Argelliès at the Maison du Commandant: The Spirit of the Islands

Jean-Charles Dutelle and Hélène Argelliès are exhibiting at the Maison du Commandant from August 10 to 16.

L’événement Exposition de Jean-Charles Dutelle, Héléne Argelliès à la Maison du Commandant L’esprit des îles Hyères a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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