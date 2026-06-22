UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hyères

Feu d’artifice à la Capte Port de La Capte Hyères

mardi 25 août 2026 · Port de La Capte · Hyères

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Port de La Capte
Adresse
La Capte
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif

Hyères

Feu d’artifice à la Capte

Port de La Capte La Capte Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 22:30:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-08-24

Rendez-vous sur le port de la Capte pour assister au feu d’artifice, offert par le Hameau des Pesquiers Écolodge dans le cadre du mécénat.
Tiré depuis l’extrémité du quai du Port
  .

Port de La Capte La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fireworks at La Capte

Head to the Port de la Capte to watch the fireworks display, sponsored by the Hameau des Pesquiers Écolodge as part of its corporate sponsorship program.
Launched from the end of the Port’s pier

L’événement Feu d’artifice à la Capte Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

À voir aussi à Hyères (Var)