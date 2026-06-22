Feu d’artifice à la Capte Port de La Capte Hyères
mardi 25 août 2026 · Port de La Capte · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Feu d’artifice à la Capte
Port de La Capte La Capte Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 22:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Rendez-vous sur le port de la Capte pour assister au feu d’artifice, offert par le Hameau des Pesquiers Écolodge dans le cadre du mécénat.
Tiré depuis l’extrémité du quai du Port
.
Port de La Capte La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fireworks at La Capte
Head to the Port de la Capte to watch the fireworks display, sponsored by the Hameau des Pesquiers Écolodge as part of its corporate sponsorship program.
Launched from the end of the Port’s pier
L’événement Feu d’artifice à la Capte Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
À voir aussi à Hyères (Var)
- Atelier créatif 6-12 ans à la Villa Carmignac piste de la Courtade Hyères 1 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Fort Sainte Agathe Hyères 10 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Bal Papanosh Tu danses-tu ? Fort Sainte Agathe Hyères 10 juillet 2026
- Exposition 2026 au Musée de la Banque Calder, équililbre en couleurs Centre-ville Hyères 11 juillet 2026
- Jazz à Porquerolles Carte blanche à Laurent Bardainne Fort Sainte Agathe Hyères 11 juillet 2026