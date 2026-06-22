Feu d’artifice à la Capte Port de La Capte Hyères

Informations pratiques

Hyères

Feu d’artifice à la Capte

Port de La Capte La Capte Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 22:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Rendez-vous sur le port de la Capte pour assister au feu d’artifice, offert par le Hameau des Pesquiers Écolodge dans le cadre du mécénat.

Tiré depuis l’extrémité du quai du Port

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Port de La Capte La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Fireworks at La Capte

Head to the Port de la Capte to watch the fireworks display, sponsored by the Hameau des Pesquiers Écolodge as part of its corporate sponsorship program.

Launched from the end of the Port’s pier

L’événement Feu d’artifice à la Capte Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée