Visite guidée Calder en famille Centre-ville Hyères
jeudi 27 août 2026 · Centre-ville · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Visite guidée Calder en famille
Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Profitez d’un moment unique une visite commentée de l’exposition Calder, adaptée aux plus petits comme aux plus grands. Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40 musee@mairie-hyeres.com
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English : Guided Tour: Calder with the Family
Enjoy a unique experience: a guided tour of the Calder exhibition, suitable for all ages. Please note that children must be accompanied by an adult.
L’événement Visite guidée Calder en famille Hyères a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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