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AGENDA · Hyères

Visite guidée Calder en famille Centre-ville Hyères

jeudi 27 août 2026 · Centre-ville · Hyères

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre-ville
Adresse
14 avenue Joseph Clotis
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Tarif
2 2 2

Hyères

Visite guidée Calder en famille

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Profitez d’un moment unique une visite commentée de l’exposition Calder, adaptée aux plus petits comme aux plus grands. Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40  musee@mairie-hyeres.com

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English : Guided Tour: Calder with the Family

Enjoy a unique experience: a guided tour of the Calder exhibition, suitable for all ages. Please note that children must be accompanied by an adult.

L’événement Visite guidée Calder en famille Hyères a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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