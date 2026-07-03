Visite guidée Calder en famille Centre-ville Hyères

Informations pratiques

Hyères

Visite guidée Calder en famille

Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères Var

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Profitez d’un moment unique une visite commentée de l’exposition Calder, adaptée aux plus petits comme aux plus grands. Attention, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

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Centre-ville 14 avenue Joseph Clotis Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 69 19 40 musee@mairie-hyeres.com

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English : Guided Tour: Calder with the Family

Enjoy a unique experience: a guided tour of the Calder exhibition, suitable for all ages. Please note that children must be accompanied by an adult.

L’événement Visite guidée Calder en famille Hyères a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée