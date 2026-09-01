Informations pratiques

Ploudalmézeau

Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal

Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-09-16

Jean-Philippe Canal est un artiste Ploudalmézien de 42 ans, il crée des sculptures métalliques à partir de ferraille destinée à la benne.

Originaire des Vosges, il est installé dans la commune depuis une vingtaine d’années.

N’ayant jamais étudié l’histoire de l’art, il travaille de manière intuitive selon son inspiration du moment et les matériaux à sa disposition pour générer des formes figuratives ou abstraites. .

Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38

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English :

L’événement Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE