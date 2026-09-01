Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal Ploudalmézeau
mercredi 16 septembre 2026 · Ploudalmézeau
Informations pratiques
Ploudalmézeau
Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal
Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-09-16
Jean-Philippe Canal est un artiste Ploudalmézien de 42 ans, il crée des sculptures métalliques à partir de ferraille destinée à la benne.
Originaire des Vosges, il est installé dans la commune depuis une vingtaine d’années.
N’ayant jamais étudié l’histoire de l’art, il travaille de manière intuitive selon son inspiration du moment et les matériaux à sa disposition pour générer des formes figuratives ou abstraites. .
Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38
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English :
L’événement Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE
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