UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploudalmézeau

Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal Ploudalmézeau

mercredi 16 septembre 2026 · Ploudalmézeau

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Adresse
Centre Culturel l'Arcadie
Ville
29830 Ploudalmézeau
Département
Finistère
Tarif

Ploudalmézeau

Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal

Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-09-16

Jean-Philippe Canal est un artiste Ploudalmézien de 42 ans, il crée des sculptures métalliques à partir de ferraille destinée à la benne.
Originaire des Vosges, il est installé dans la commune depuis une vingtaine d’années.
N’ayant jamais étudié l’histoire de l’art, il travaille de manière intuitive selon son inspiration du moment et les matériaux à sa disposition pour générer des formes figuratives ou abstraites.   .

Centre Culturel l’Arcadie Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 00 38 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de Jean-Philippe CANAL sculptures de métal Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Ploudalmézeau (Finistère)