UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploudalmézeau

Café lecture Ploudalmézeau

vendredi 18 septembre 2026 · Ploudalmézeau

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Médiathèque l'Odyssée
Ville
29830 Ploudalmézeau
Département
Finistère
Tarif

Ploudalmézeau

Café lecture

Médiathèque l’Odyssée Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 15:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Ce moment chaleureux autour d’un café ou d’un thé, vous permettra, abonné ou non, d’échanger sur vos coups de cœur (romans, policiers, bd, …) lors d’un moment convivial.
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de Ploudalmézeau.   .

Médiathèque l’Odyssée Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 62 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café lecture Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Ploudalmézeau (Finistère)