Café lecture Ploudalmézeau
vendredi 18 septembre 2026 · Ploudalmézeau
Informations pratiques
Ploudalmézeau
Café lecture
Médiathèque l’Odyssée Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 15:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Ce moment chaleureux autour d’un café ou d’un thé, vous permettra, abonné ou non, d’échanger sur vos coups de cœur (romans, policiers, bd, …) lors d’un moment convivial.
Renseignements et inscriptions auprès de la médiathèque de Ploudalmézeau. .
Médiathèque l’Odyssée Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 62 94
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English :
L’événement Café lecture Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-08-22 par OT IROISE BRETAGNE
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