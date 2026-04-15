Ploudalmézeau

Balade contée

Départ parking ouest plage de Tréompan Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 11:30:00

fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Balade commentée du littoral de Tréompan à Porsguen avec pique-nique sur l’île Carn. La préhistoire, les légendes, la faune (oiseaux, papillons), la flore (fleurs, algues) la haute couture. Circuit de 6 km illustré de nombreuses anecdotes, photos, plans. .

Départ parking ouest plage de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 60 57 94 42

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE