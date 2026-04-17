Fête du port Ploudalmézeau
Fête du port Ploudalmézeau samedi 8 août 2026.
Ploudalmézeau
Fête du port
Port de Portsall Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-09 01:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Organisée par la SNSM et l’ESPK.
Repas animés sous chapiteau samedi soir, dimanche midi et soir. Concerts, bar à huitres et à langoustines, artisans déballeurs, boutique SNSM, vente de livres, trampoline, pêche aux canards, hélitreuillage (dimanche), course à la godille (dimanche), feu d’artifice (dimanche).
CONCERTS
Samedi Bruno Carrons, EVD
Dimanche Récap, Flo Drums & Covers, bal populaire
BALADES EN MER
Samedi de 10h30 à 16h30
Dimanche de 13h à 18h .
Port de Portsall Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 74 24 32 15
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English : Fête du port
L’événement Fête du port Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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