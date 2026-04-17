Ploudalmézeau

Fête du port

Port de Portsall Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-09 01:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Organisée par la SNSM et l’ESPK.

Repas animés sous chapiteau samedi soir, dimanche midi et soir. Concerts, bar à huitres et à langoustines, artisans déballeurs, boutique SNSM, vente de livres, trampoline, pêche aux canards, hélitreuillage (dimanche), course à la godille (dimanche), feu d’artifice (dimanche).

CONCERTS

Samedi Bruno Carrons, EVD

Dimanche Récap, Flo Drums & Covers, bal populaire

BALADES EN MER

Samedi de 10h30 à 16h30

Dimanche de 13h à 18h .

Port de Portsall Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 74 24 32 15

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English : Fête du port

L’événement Fête du port Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE