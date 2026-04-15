Marché nocturne de Portsall Rue du port Ploudalmézeau

Ploudalmézeau

Marché nocturne de Portsall

Rue du port Portsall Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le marché nocturne de Portsall est un rendez-vous estival convivial qui met à l’honneur les artisans, producteurs locaux et créateurs de la région. Dans une ambiance chaleureuse en bord de mer, visiteurs et habitants peuvent flâner entre les stands, découvrir des produits du terroir, déguster des spécialités locales et profiter d’animations pour toute la famille. Un moment idéal pour passer une soirée agréable et authentique. .

Rue du port Portsall Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 6 65 41 68 19

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English : Marché nocturne de Portsall

L’événement Marché nocturne de Portsall Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE