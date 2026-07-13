Informations pratiques

Ploudalmézeau

Initiation au yoga

Salle de danse Halle multifonctions Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 11:30:00

Date(s) :

2026-08-27

La santé, c’est la richesse. La paix mentale, c’est le bonheur. Le yoga montre le chemin. Le yoga (de la racine sanskrite YUJ qui signifie « atteler, unir » ou encore « reposer », est une méthode globale de développement visant, par la méditation, l’ascèse morale et les exercices corporels, à réaliser l’unification de l’être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel. .

Salle de danse Halle multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48

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English :

L’événement Initiation au yoga Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE