Initiation au yoga Ploudalmézeau
jeudi 27 août 2026 · Ploudalmézeau
Informations pratiques
Ploudalmézeau
Initiation au yoga
Salle de danse Halle multifonctions Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:00:00
fin : 2026-08-27 11:30:00
Date(s) :
2026-08-27
La santé, c’est la richesse. La paix mentale, c’est le bonheur. Le yoga montre le chemin. Le yoga (de la racine sanskrite YUJ qui signifie « atteler, unir » ou encore « reposer », est une méthode globale de développement visant, par la méditation, l’ascèse morale et les exercices corporels, à réaliser l’unification de l’être humain dans ses aspects physique, psychique et spirituel. .
Salle de danse Halle multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 10 48
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English :
L’événement Initiation au yoga Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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