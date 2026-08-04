Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte
mardi 4 août 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Exposition de Jean-Philippe Gauvrit
Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Photographie et poésie une méditation sur les thèmes de la lenteur, de la présence et de la verticalité, à travers des paysages et des textes courts réalisés dans les dunes du Cotentin et la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Une exposition de Jean-Philippe Gauvrit à découvrir dans l’ancienne chapelle du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. .
Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
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English : Exposition de Jean-Philippe Gauvrit
L’événement Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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