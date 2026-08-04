UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte

mardi 4 août 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Haute cour du château
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de Jean-Philippe Gauvrit

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Photographie et poésie une méditation sur les thèmes de la lenteur, de la présence et de la verticalité, à travers des paysages et des textes courts réalisés dans les dunes du Cotentin et la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Une exposition de Jean-Philippe Gauvrit à découvrir dans l’ancienne chapelle du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte.   .

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  louiseread@sslv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de Jean-Philippe Gauvrit

L’événement Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin

À voir aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)