Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition de Jean-Philippe Gauvrit

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Photographie et poésie une méditation sur les thèmes de la lenteur, de la présence et de la verticalité, à travers des paysages et des textes courts réalisés dans les dunes du Cotentin et la forêt de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Une exposition de Jean-Philippe Gauvrit à découvrir dans l’ancienne chapelle du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. .

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

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English : Exposition de Jean-Philippe Gauvrit

L’événement Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin