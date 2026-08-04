Exposition d’Hélène Leneveu Saint-Sauveur-le-Vicomte
mardi 4 août 2026 · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Exposition d’Hélène Leneveu
Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-10 18:00:00
Date(s) :
2026-08-04
UN PETIT POISSON, UN PETIT OISEAU…
Cette exposition d’Hélène Leneveu vous accompagne pour un petit tour d’horizon de la faune de notre bord de mer, pour la plus grande part, des oiseaux aux poissons, et autres créatures marines. Sculptures, dessins, illustrations et gravures pour rendre hommage à la diversité du vivant. .
Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition d’Hélène Leneveu
L’événement Exposition d’Hélène Leneveu Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-30 par Attitude Manche
À voir aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)
- Exposition de Jean-Philippe Gauvrit Saint-Sauveur-le-Vicomte 4 août 2026
- Concert de Cotswold Voices Saint-Sauveur-le-Vicomte 22 août 2026
- Atelier de calligraphie, Musée Barbey d’Aurevilly, Saint-Sauveur-le-Vicomte 19 septembre 2026
- Visite guidée du château, Cour du château, Saint-Sauveur-le-Vicomte 19 septembre 2026
- Animation jeune public : jeu « olympiades médiévales », Cour du château, Saint-Sauveur-le-Vicomte 20 septembre 2026