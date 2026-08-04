Informations pratiques

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition d’Hélène Leneveu

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-04 11:00:00

fin : 2026-08-10 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04

UN PETIT POISSON, UN PETIT OISEAU…

Cette exposition d’Hélène Leneveu vous accompagne pour un petit tour d’horizon de la faune de notre bord de mer, pour la plus grande part, des oiseaux aux poissons, et autres créatures marines. Sculptures, dessins, illustrations et gravures pour rendre hommage à la diversité du vivant. .

Haute cour du château Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 responsablepoleculturel@sslv.fr

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English : Exposition d’Hélène Leneveu

L’événement Exposition d’Hélène Leneveu Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-07-30 par Attitude Manche