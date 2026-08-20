Exposition de Joëlle Talpin Galerie Reg’arts en Marensin, Moliets-et-Maa

Informations pratiques

Moliets-et-Maa

Exposition de Joëlle Talpin

Galerie Reg’arts en Marensin, 115 Rue du Général Caunègre Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-16

Mosaïque Mosaïque mix média verre (vitrail et autres), pâte de verre, pierres, écorces, métal Joëlle Talpin réalise des créations contemporaines, colorées et précieuses. Une histoire se raconte à travers la richesse et la diversité des matières qui se mêlent et s’enrichissent l’une l’autre.

Mosaïque Mosaïque mix média verre (vitrail et autres), pâte de verre, pierres, écorces, métal Joëlle Talpin réalise des créations contemporaines, colorées et précieuses. Une histoire se raconte à travers la richesse et la diversité des matières qui se mêlent et s’enrichissent l’une l’autre.

Ses œuvres sont des invitations à un voyage intérieur où chacun peut trouver la sérénité, connecter à un élan de vie ou interroger le monde qui l’entoure. La nature, la féminité et la reconnexion à notre être intérieur sont aussi ses principaux thèmes. .

Galerie Reg’arts en Marensin, 115 Rue du Général Caunègre Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41 contact@joelletalpinmosaique.com

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English : Exposition de Joëlle Talpin

Mosaic ? Mosaic mix media: glass (stained glass and other), glass paste, stones, bark, metal: Joëlle Talpin creates contemporary, colorful and precious creations. A story is told through the richness and diversity of the materials that blend and enrich each other.

L’événement Exposition de Joëlle Talpin Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-08-20 par OTI LAS