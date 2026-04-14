Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa

Moliets-et-Maa

Visite guidée de la Chapelle de Maâ

Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 11:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.

Visite guidée gratuite.

C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.

Visite guidée gratuite. .

Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58

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English : Visite guidée de la Chapelle de Maâ

It is one of the small hidden treasures of Moliets’ heritage. Every Monday morning in July and August, come and discover the history of the Templars and this 12th century chapel

Free guided tour.

L’événement Visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS