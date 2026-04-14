Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa
Visite guidée de la Chapelle de Maâ Rue des Templiers Moliets-et-Maa lundi 31 août 2026.
Moliets-et-Maa
Visite guidée de la Chapelle de Maâ
Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 11:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.
Visite guidée gratuite.
C’est l’un des petits trésors cachés du patrimoine molietsois. Tous les lundis matins des mois de Juillet et Août, venez découvrir l’histoire des Templiers et de cette chapelle du XII° siècle.
Visite guidée gratuite. .
Rue des Templiers Chapelle de Mâa Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English : Visite guidée de la Chapelle de Maâ
It is one of the small hidden treasures of Moliets’ heritage. Every Monday morning in July and August, come and discover the history of the Templars and this 12th century chapel
Free guided tour.
L’événement Visite guidée de la Chapelle de Maâ Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS
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