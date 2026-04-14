Soirée basco-landaise Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa
Soirée basco-landaise Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa mardi 11 août 2026.
Moliets-et-Maa
Soirée basco-landaise
Place de l’Hôtel de Ville Fronton Moliets-et-Maa Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11 23:30:00
Date(s) :
2026-08-11
21h folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra.
– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h). Restauration rapide et buvette. Payant.
Transmettre et faire perdurer la culture basco-landaise, c’est le but de cette soirée complète
– Un spectacle qui vous plongera dans les valeurs et les traditions locales sur le fronton (aire de jeu) à 21h le folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra à 22h. Payant.
– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h).
– Restauration rapide et buvette viennent compléter cette soirée placée sous le signe de la tradition. (non inclus dans le prix du spectacle)
La soirée à ne pas manquer ! .
Place de l’Hôtel de Ville Fronton Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 56 58
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English : Soirée basco-landaise
9pm: Landes folklore with the famous stilt-walkers, followed by a game of pelota at grand chistéra.
– A market of local producers, artisans and creators to fill up on local flavours (from 6pm). Fast food and refreshments. Charges apply.
L’événement Soirée basco-landaise Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI LAS
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