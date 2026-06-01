Exposition de La Mémoire de Plan-les-Ouates à l’Ecole d’Arare, Ecole d’Arare, Genève

Exposition de La Mémoire de Plan-les-Ouates à l’Ecole d’Arare 6 – 27 juin, les samedis Ecole d’Arare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:30:00+02:00

Venez (re)découvrir Plan-les-Ouates – Un rendez-vous avec l’histoire à ne pas manquer.

De l’histoire, des récits, des anecdotes locales, des photographies anciennes, des jeux, un retour dans le passé et, surtout… la mémoire qui se perpétue.

Ecole d’Arare 1 chemin des Vaulx Genève 1228 Genève

TERRE ET PATRIMOINE, une exposition de La Mémoire de Plan-les-Ouates dans le cadre du 175e anniversaire de la commune. Tous les samedis, du 6 au 27 juin à l’Ecole d’Arare/Plan-les-Ouates

La Mémoire de Plan-les-Ouates