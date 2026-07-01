Exposition de la Saint Éloi Place Henry Dunant Graveson
vendredi 24 juillet 2026 · Place Henry Dunant · Graveson
Informations pratiques
Graveson
Exposition de la Saint Éloi
Du 24/07 au 16/08/2026 tous les jours. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-24
Exposition de la Saint É loi
L’association des artistes gravesonnais vous présenteront du 24 juillet au 16 août inclus leur exposition de la St. Éloi
à la Maison des Arts .
Les jeudis, vendredis et samedis de 16h30 à 19h30
Dimanche 26 juillet de 10h à 12h30
Lundi 27 Juillet de 17h00 à 20h30
Vernissage le 24 juillet à partir de 17h30 à la Maison des Arts .
Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 83 53 11
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English :
Saint É loi Exhibition
L’événement Exposition de la Saint Éloi Graveson a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence