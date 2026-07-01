Exposition de la Saint Éloi Place Henry Dunant Graveson

Informations pratiques

Graveson

Exposition de la Saint Éloi

Du 24/07 au 16/08/2026 tous les jours. Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-24

Exposition de la Saint É loi

L’association des artistes gravesonnais vous présenteront du 24 juillet au 16 août inclus leur exposition de la St. Éloi

à la Maison des Arts .

Les jeudis, vendredis et samedis de 16h30 à 19h30

Dimanche 26 juillet de 10h à 12h30

Lundi 27 Juillet de 17h00 à 20h30

Vernissage le 24 juillet à partir de 17h30 à la Maison des Arts .

Place Henry Dunant La Maison des Arts Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 83 53 11

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English :

Saint É loi Exhibition

L’événement Exposition de la Saint Éloi Graveson a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence