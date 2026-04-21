EXPOSITION DE LA TERRE À LA LUMIÈRE Aniane
samedi 8 août 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
EXPOSITION DE LA TERRE À LA LUMIÈRE
44bis Rue du Mazel Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-08
Exposition par Hilkka Silva. Résidente des ateliers partagés, l’artiste vous fait découvrir son univers qui allie installation éphémère, peintures, dessins, photos & artisanat pour cette première exposition dédiée.
Exposition par Hilkka Silva. Résidente des ateliers partagés, l’artiste vous fait découvrir son univers qui allie installation éphémère, peintures, dessins, photos & artisanat pour cette première exposition dédiée.
Exceptionnellement durant cette exposition, des COURS de DESSIN estivaux sont programmés les jeudis 13, 20 et 27 août. Ils sont ouverts à tout public et tout niveau souhaitant explorer ou approfondir les techniques dessin.
Les créneaux horaires seront déterminés à l’inscription, ainsi que la possibilité d’explorer certaines techniques ou thématiques qui vous intéressent.
Vernissage vendredi 7 août à 19h. .
44bis Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81
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English :
Exhibition by Hilkka Silva. As a resident artist at the shared studios, she invites you to discover her world—which combines ephemeral installations, paintings, drawings, photographs, and crafts—in this first solo exhibition.
L’événement EXPOSITION DE LA TERRE À LA LUMIÈRE Aniane a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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