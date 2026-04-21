Informations pratiques

Aniane

EXPOSITION DE LA TERRE À LA LUMIÈRE

44bis Rue du Mazel Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-08

Exposition par Hilkka Silva. Résidente des ateliers partagés, l’artiste vous fait découvrir son univers qui allie installation éphémère, peintures, dessins, photos & artisanat pour cette première exposition dédiée.

Exposition par Hilkka Silva. Résidente des ateliers partagés, l’artiste vous fait découvrir son univers qui allie installation éphémère, peintures, dessins, photos & artisanat pour cette première exposition dédiée.

Exceptionnellement durant cette exposition, des COURS de DESSIN estivaux sont programmés les jeudis 13, 20 et 27 août. Ils sont ouverts à tout public et tout niveau souhaitant explorer ou approfondir les techniques dessin.

Les créneaux horaires seront déterminés à l’inscription, ainsi que la possibilité d’explorer certaines techniques ou thématiques qui vous intéressent.

Vernissage vendredi 7 août à 19h. .

44bis Rue du Mazel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 6 52 04 28 81

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English :

Exhibition by Hilkka Silva. As a resident artist at the shared studios, she invites you to discover her world—which combines ephemeral installations, paintings, drawings, photographs, and crafts—in this first solo exhibition.

L’événement EXPOSITION DE LA TERRE À LA LUMIÈRE Aniane a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT