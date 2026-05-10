Exposition | De l’art en 3 lieux du Bergeracois. Château de Monbazillac Monbazillac

Monbazillac

Exposition | De l’art en 3 lieux du Bergeracois.

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-07-04

Cinq artistes investissent trois lieux patrimoniaux emblématiques du Bergeracois.

Au château de Monbazillac, Stephen SCHOFIELD et Michel DAIGNEAULT proposent des rencontres artistiques surprenantes au cœur des salles du château, tandis qu’Alexia CHEVROLLIER installe une sculpture monumentale dans le parc.

Au château de La Jaubertie, près du chai, l’œuvre de Pierre ANDRIEUX tisse un dialogue entre histoire, création artistique et paysages viticoles.

À Bergerac, dans l’ancienne école devenue Centre d’art de la photographie, Alice RAYMOND présente un banc sans assise, discrètement installé à l’ombre du tilleul de la cour. .

Château de Monbazillac 4 Rte du Château Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesrivesdelart@orange.fr

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English : Exposition | De l’art en 3 lieux du Bergeracois.

L’événement Exposition | De l’art en 3 lieux du Bergeracois. Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides