Jeu pour enfants Loulou & Lolotte | Château du Haut Pezaud Château du Haut Pezaud Monbazillac

Monbazillac

Jeu pour enfants Loulou & Lolotte | Château du Haut Pezaud

Château du Haut Pezaud 1067 Route des Maules Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20

Chasse aux trésors dans les vignes, les enfants repartent avec une petite récompense.

Enfants de 3 à 12 ans.

Sur réservation. .

Château du Haut Pezaud 1067 Route des Maules Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 81 34 14

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English : Jeu pour enfants Loulou & Lolotte | Château du Haut Pezaud

L’événement Jeu pour enfants Loulou & Lolotte | Château du Haut Pezaud Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides