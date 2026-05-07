Visite & dégustation | Château du Haut Pezaud Château du Haut Pezaud Monbazillac
Visite & dégustation | Château du Haut Pezaud Château du Haut Pezaud Monbazillac mercredi 1 juillet 2026.
Monbazillac
Visite & dégustation | Château du Haut Pezaud
Château du Haut Pezaud 1067 Route des Maules Monbazillac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-06 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20
Visite de la propriété découverte du vignoble, passage au chai, puis dégustation des vins pour conclure en beauté.
Sur réservation. .
Château du Haut Pezaud 1067 Route des Maules Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 81 34 14
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English : Visite & dégustation | Château du Haut Pezaud
L’événement Visite & dégustation | Château du Haut Pezaud Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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