Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Le bourg Monbazillac
Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Le bourg Monbazillac vendredi 24 juillet 2026.
Monbazillac
Été actif | Trottinette électrique tout-terrain
Le bourg Halle derrière la mairie Monbazillac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 19:25:00
Date(s) :
2026-07-24
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.
Accessible à partir de 14 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées obligatoires.
Créneau au choix à 18h00 ou à 19h30
Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .
Le bourg Halle derrière la mairie Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain
L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Monbazillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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