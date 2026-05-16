Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac
Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac jeudi 16 juillet 2026.
Monbazillac
Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac
Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Vivez un moment magique au Château de Monbazillac !
En famille, entre amis ou à deux, savourez nos vins et cocktails et dégustez nos planches apéritives au rythme d’un concert !
Magie garantie au coucher du soleil, c’est le spot idéal pour des souvenirs de vacances inoubliables.
Sur réservation.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* .
Le Bourg Château de Monbazillac Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 52 52
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English : Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac
L’événement Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Monbazillac a été mis à jour le 2026-05-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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