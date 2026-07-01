Informations pratiques

Monbazillac

Concert lyrique

Comité de jumelage Monbazillac Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Comité de Jumelage Monbazillac–Modigliana vous invite à une soirée musicale d’exception en compagnie du duo italien Il Duo Pianoforte & Voce, composé du ténor Pietro Picone et du pianiste Andrea Ruscelli.

Dans un cadre prestigieux, les artistes proposeront un voyage au cœur des plus belles pages du répertoire lyrique, avec des extraits d’opéras italiens, des chansons françaises, des œuvres pour piano ainsi que des musiques de films et compositions d’Ennio Morricone.

Entre émotion, virtuosité et élégance, ce concert promet un moment privilégié pour tous les amateurs de musique classique et de chant lyrique.

Une parenthèse musicale raffinée à partager dans une ambiance conviviale, placée sous le signe de la rencontre entre les cultures italienne et française. .

Comité de jumelage Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 00 78 39

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English : Concert lyrique

L’événement Concert lyrique Monbazillac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides