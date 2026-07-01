Concert lyrique Monbazillac
lundi 13 juillet 2026 · Monbazillac
Informations pratiques
Monbazillac
Concert lyrique
Comité de jumelage Monbazillac Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Comité de Jumelage Monbazillac–Modigliana vous invite à une soirée musicale d’exception en compagnie du duo italien Il Duo Pianoforte & Voce, composé du ténor Pietro Picone et du pianiste Andrea Ruscelli.
Dans un cadre prestigieux, les artistes proposeront un voyage au cœur des plus belles pages du répertoire lyrique, avec des extraits d’opéras italiens, des chansons françaises, des œuvres pour piano ainsi que des musiques de films et compositions d’Ennio Morricone.
Entre émotion, virtuosité et élégance, ce concert promet un moment privilégié pour tous les amateurs de musique classique et de chant lyrique.
Une parenthèse musicale raffinée à partager dans une ambiance conviviale, placée sous le signe de la rencontre entre les cultures italienne et française. .
Comité de jumelage Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 00 78 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert lyrique
L’événement Concert lyrique Monbazillac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Monbazillac (Dordogne)
- Apéro Sunset | Château Poulvère Lieu-dit Poulvère Monbazillac 15 juillet 2026
- Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac 16 juillet 2026
- Jeu de piste nocturne au château | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac 20 juillet 2026
- Soirée Paradizillac | Château de Monbazillac Le Bourg Monbazillac 23 juillet 2026
- Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Le bourg Monbazillac 24 juillet 2026