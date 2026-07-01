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Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Moulins des Pézauds Monbazillac

vendredi 10 juillet 2026 · Moulins des Pézauds · Monbazillac

Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Moulins des Pézauds Monbazillac

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Moulins des Pézauds
Adresse
132 Chemin des Pezauds
Ville
24240 Monbazillac
Département
Dordogne
Tarif

Monbazillac

Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds

Moulins des Pézauds 132 Chemin des Pezauds Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Soirées avec repas et concerts tous les vendredis de l’été à partir de 19h30.

Retrouvez le groupe Jad’Trio pour une soirée réunionnaise !   .

Moulins des Pézauds 132 Chemin des Pezauds Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 85 32 46 

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English : Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds

L’événement Soirées Vigneronnes au Moulins des Pézauds Monbazillac a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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