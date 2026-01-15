Exposition de l’artiste Anthony Plasse Galerie Catherine Issert Saint-Paul-de-Vence

Exposition de l’artiste Anthony Plasse

Exposition de l’artiste Anthony Plasse à découvrir à la Galerie Catherine Issert.

Galerie Catherine Issert 2 route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 96 92 info@galerie-issert.com

English : Exhibition by artist Anthony Plasse

Exhibition by artist Anthony Plasse on display at the Catherine Issert Gallery.

