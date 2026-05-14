Exposition de l’association Art Bizi Maison du patrimoine Mauléon-Licharre
Exposition de l’association Art Bizi Maison du patrimoine Mauléon-Licharre lundi 27 juillet 2026.
Mauléon-Licharre
Exposition de l’association Art Bizi
Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 14:00:00
fin : 2026-08-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
L’association Art Bizi vous invite à Mauléon.
Comme chaque année, les artistes de l’association exposent leurs peintures, photographies, mosaïques et créations bois. N’hésitez pas à venir les voir, que vous soyez artistes confirmés, artistes amateurs ou, simplement, amateurs de belles choses. .
Maison du patrimoine 10 rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Exposition de l’association Art Bizi
L’événement Exposition de l’association Art Bizi Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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