Marché gourmand Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Marché gourmand

Place de la Haute-Ville Halles Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

La ville de Mauléon vous convie à son incontournable marché estival.

L’occasion de faire quelques emplettes et de déguster les délices produits locaux cuisinés par les producteurs fermiers. Voici le programme

– 18h partie de pelote à main nue

– 19h restauration sur place en composant votre menu chez les producteurs présents sur le marché. Ils vous proposent des produits de qualité et savoureux. Des tables seront dressées pour une ambiance festive et enjouée. Vous aurez également l’opportunité de vous restaurer dans les deux bars situés aux abords de la place. Animation musicale. .

Place de la Haute-Ville Halles Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English :

L’événement Marché gourmand Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Pays Basque